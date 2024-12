Job Details

Job Description

Praktikum in Floristik – Blumenladen in Zürich

Über uns:

Blumen Am Vorderberg ist ein etablierter Floristikbetrieb in Zürich, der für kreative und hochwertige Blumenkreationen bekannt ist. Unser Team ist leidenschaftlich in der Kunst der Blumenarrangements und der Pflege von Pflanzen, und wir suchen einen talentierten Praktikanten, der unser Team in der täglichen Arbeit unterstützt und von unseren erfahrenen Floristen lernt.

Ihre Aufgaben:

Unterstützung bei der Erstellung von Blumenarrangements für verschiedene Anlässe (Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Events)

Kundenberatung und Gestaltung individueller Blumenkreationen

Pflege der Blumen und Pflanzen im Laden

Vor- und Nachbereitung von Bestellungen

Unterstützung bei der Dekoration von Verkaufsflächen und Ausstellungen

Mithilfe bei der Lieferung von Blumensträußen und Arrangements

Ihr Profil:

Interesse und Leidenschaft für Floristik und Blumen

Kreativität und ein gutes Auge für Design und Farbzusammenstellung

Teamfähigkeit und hohe Kommunikationsbereitschaft

Zuverlässigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise

Erfahrung in der Floristik von Vorteil, aber nicht erforderlich

Wir bieten:

Ein kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld

Die Möglichkeit, von erfahrenen Floristen zu lernen

Einblicke in die täglichen Abläufe eines floristischen Betriebs

Ein Praktikum mit flexibler Arbeitszeitgestaltung

Eine attraktive Praktikumsvergütung

Bewerbung:

Wenn Sie gerne Ihre floristische Kreativität entfalten möchten und Interesse an einer Karriere in der Blumenbranche haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihr Motivationsschreiben und Lebenslauf an [Ihre Kontaktadresse].

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

